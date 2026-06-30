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Политика

В Китае рассказали, какой сигнал Путин послал Западу

Military China: заявления Путина доказывают, что Россия готова ответить Западу
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Недавнее обращение президента РФ Владимира Путина к странам Запада говорит о готовности России к ответным мерам. Об этом пишет китайское издание Military China.

Как заявил автор статьи, это предупреждение о том, что терпение Российской Федерации не бесконечно. При этом в публикации отмечается, что Запад не собирается отступать, санкционные списки становятся все длиннее и охватывают такие сферы, как энергетика, финансы, военная промышленность, судоходство.

«Расчет был на то, что со временем Россия рухнет под их давлением. Однако прогнозы не сбываются уже несколько лет. Страна адаптировалась, и именно это и вызывает недовольство Запада. Санкции не настолько болезненные, чтобы Москва изменила свою позицию», — подчеркивается в материале.

По словам автора, Путин ясно дал понять, что РФ «эффективно адаптируется в ответ на давление и готова решительно ответить, если ее «красные линии» будут нарушены». Он добавил, что Запад должен «тщательно подумать, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия в отношении России».

28 июня Путин заявил, что украинская армия отступает на поле боя, это вынуждает Киев использовать террористические методы, в том числе удары по мирным жителям и гражданским объектам. Российский лидер подчеркнул, что противники не смогут нанести РФ стратегическое поражение и победить на поле боя, поэтому они пытаются раскачать политическую ситуацию в стране.

23 июня Путин сказал, что западные страны пока не дошли до того, чтобы бить по РФ со своей территории, поскольку понимают, что получат ответный удар.

Ранее Путин заявил, что Россия не намерена воевать с Европой, но готова.

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