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Политика

«Пару раз бахнет»: в Совфеде раскрыли, как избежать захвата российских танкеров

Сенатор Рогозин предложил минировать российские танкеры на случай захвата
Пресс-служба Дмитрия Рогозина

Российские танкеры следует начать минировать, чтобы избежать их захвата европейскими странами. Такое предложение в своем Telegram-канале сделал сенатор Совета Федерации Дмитрий Рогозин.

По его мнению, инициатива по подрыву должна происходить в случае поступления соответствующих команд или при отклонении судна от маршрута и принудительном заходе в чужой порт.

После того, как «пару раз бахнет» с розливом нефти и экологическими последствиями, то европейские страны «сразу одумаются», считает Рогозин.

14 июня Великобритания впервые объявила о перехвате нефтяного танкера, который в Лондоне относят к так называемому российскому теневому флоту. Премьер-министр Кир Стармер назвал операцию «очередным ударом» по России. В Москве действия британских властей расценили как попытку отвлечь внимание от внутренних проблем и новый шаг к дальнейшей эскалации. Что известно о задержании и как на это отреагировали российские власти — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спецпредставитель Путина объяснил задержание российского танкера Британией.

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