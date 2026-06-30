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Политика

Экс-премьер Польши отдал украинский орден в музей Волынской резни

Экс-премьер Польши Моравецкий передал украинский орден в музей Волынской резни
John Thys/Reuters

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что передал свой украинский орден князя Ярослава Мудрого в музей памяти жертв Волынской резни в городе Хелм. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-глава польского правительства был награжден украинским орденом князя Ярослава Мудрого II степени 1 июня 2022 года. Соответствующий указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Моравецкий получил эту награду за «весомый личный вклад в укрепление украинско-польского межгосударственного сотрудничества».

«Я отдаю этот орден в музей Волынской резни. Для того, чтобы каждый, кто посещает этот музей – польские или иностранные посетители – имели дополнительный повод задуматься о том, чем было это ужаснейшее, жесточайшее волынское преступление», — сказал Моравецкий в беседе с журналистами.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил своего украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Польский лидер пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее в России раскрыли, почему Польша никогда не простит Украину.

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