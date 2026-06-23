Польша уже получила по почте орден Белого орла, который был отобран у президента Украины Владимира Зеленского, награда будет храниться в канцелярии главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич, чьи слова приводит Polsat News.

«Действительно, орден был возвращен. Сегодня мы получили его в канцелярии президента», - заявил Лескевич.

Он заявил, что орден Белого орла останется на хранении, поскольку является высшей государственной наградой Польши. Удостоверение к ордену утратит силу, а награда будет храниться в архиве канцелярии президента.

В то же время Лескевич выразил уверенность, что ситуация с орденом Белого орла не приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух государств.

«К тому же президент Кароль Навроцкий четко заявил в своем заявлении, опубликованном Канцелярией президента в пятницу, что лишение ордена Белого орла не направлено против украинцев, что на самом деле Россия является врагом Украины, всей свободной Европы и свободного мира», — сказал Лескевич.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее экс-глава МИД Украины пожаловался, что Польша ведет себя как Россия.