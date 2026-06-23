Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Стала известна судьба ордена Белого орла, отобранного у Зеленского

Лескевич: Польша получила орден Белого орла Зеленского, он хранится в канцелярии
Peter Dejong/AP

Польша уже получила по почте орден Белого орла, который был отобран у президента Украины Владимира Зеленского, награда будет храниться в канцелярии главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич, чьи слова приводит Polsat News.

«Действительно, орден был возвращен. Сегодня мы получили его в канцелярии президента», - заявил Лескевич.

Он заявил, что орден Белого орла останется на хранении, поскольку является высшей государственной наградой Польши. Удостоверение к ордену утратит силу, а награда будет храниться в архиве канцелярии президента.

В то же время Лескевич выразил уверенность, что ситуация с орденом Белого орла не приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух государств.

«К тому же президент Кароль Навроцкий четко заявил в своем заявлении, опубликованном Канцелярией президента в пятницу, что лишение ордена Белого орла не направлено против украинцев, что на самом деле Россия является врагом Украины, всей свободной Европы и свободного мира», — сказал Лескевич.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее экс-глава МИД Украины пожаловался, что Польша ведет себя как Россия.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!