Токаев анонсировал перестройку власти в Казахстане

Власти Казахстана намерены провести «капитальный ремонт» фундамента казахской государственности. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает Nur.kz.

«Уже завтра в Казахстане начнется масштабная модернизация системы государственного управления», — сказал он.

Токаев представил новую формулу баланса власти: «сильный президент — влиятельный курултай — подотчетное правительство». Казахстан сохранит президентскую форму правления, где глава государства остается гарантом Конституции, верховным главнокомандующим и ключевым лицом во внешней политике.

Реформы также включают преобразование парламентской системы и создание нового однопалатного парламента — курултая, который должен работать без избыточной бюрократии.

30 июня президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили тематику дальнейшего развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства Астаны и Москвы. Также политики уделили особое внимание реализации взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях.

Ранее в Грузии заявили о победе над коррупцией во власти.