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Политика

В Грузии заявили о победе над коррупцией во власти

Премьер Грузии заявил о полном искоренении коррупции в высших эшелонах власти
Lorenz Huter/IMAGO/photothek/Global Look Press

Коррупция в высших эшелонах власти Грузии принципиально искоренена. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, пишет РИА Новости.

По его словам, кабинет министров работает максимально открыто, а прозрачность деятельности правительства является наиболее эффективным механизмом защиты от коррупции.

«Мы отказались от ряда неправильных практик, в частности от прямой продажи государственного имущества, провели важные реформы в государственных предприятиях», — отметил премьер.

Кобахидзе отметил, что считает достигнутой цель — «устранение коррупции на высшем уровне власти».

До этого парламент Грузии в третьем и окончательном чтении признал фиктивные браки ради получения ВНЖ между гражданами страны и иностранцами уголовным преступлением. За внесение поправок в закон «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства» проголосовал 81 депутат, за входящие в пакет изменения в уголовном кодексе — 82 парламентария.

Ранее в Грузии решили создать реестр иностранцев для борьбы с нелегалами.

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