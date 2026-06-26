В Грузии заявили о победе над коррупцией во власти

Коррупция в высших эшелонах власти Грузии принципиально искоренена. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, пишет РИА Новости.
По его словам, кабинет министров работает максимально открыто, а прозрачность деятельности правительства является наиболее эффективным механизмом защиты от коррупции.
«Мы отказались от ряда неправильных практик, в частности от прямой продажи государственного имущества, провели важные реформы в государственных предприятиях», — отметил премьер.
Кобахидзе отметил, что считает достигнутой цель — «устранение коррупции на высшем уровне власти».
До этого парламент Грузии в третьем и окончательном чтении признал фиктивные браки ради получения ВНЖ между гражданами страны и иностранцами уголовным преступлением. За внесение поправок в закон «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства» проголосовал 81 депутат, за входящие в пакет изменения в уголовном кодексе — 82 парламентария.
Ранее в Грузии решили создать реестр иностранцев для борьбы с нелегалами.