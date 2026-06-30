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Политика

В ЕК заявили, что ЕС не вернется к импорту российского газа

Итконен: ЕС не может возобновить импорт газа из РФ при текущем законодательстве
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз не сможет вернуться к поставкам российского газа в рамках текущих законодательных рамок. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, пишет РИА Новости.

Во время брифинга ответила на вопрос о возобновлении поставок газа с территории России.

«Нет, это невозможно. У нас действует законодательство RepowerEU», — сказала она.

Итконен добавила, что первый этап по отказу от российского начался в этом месяце.

До этого лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Германия должна прекратить бойкот российской нефти и газа, поскольку того требует ослабевшая немецкая экономика.

В свою очередь депутат бундестага от партии АдГ Штеффен Котре также заявил, что санкции против России усугубили катастрофическую деиндустриализацию Германии. Немецкие компании хотели бы возобновить бизнес с Россией, но не могут этого делать из-за давления со стороны США, заявил он.

Ранее в ЕС предложили изменить механизм введения санкций против России.

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