На Кубе оценили ход переговоров с США

Глава МИД Кубы Паррилья заявил об отсутствии прогресса на переговорах с США

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил об отсутствии прогресса на переговорах с США. Его слова приводит ТАСС.

«Переговоры с США не показывают прогресса из-за поведения американской делегации. Мы слышим постоянные угрозы, в том числе применения военной силы, введения новых односторонних мер», — сказал глава МИД.

Паррилья также отметил постоянные вбросы «токсичной лживой информации» с целью искажения реальной картины происходящего в республике. В то же время он заявил о готовности Кубы к диалогу США.

До этого госсекретарь США Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран — противников Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях (~145 км) от них.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы, которые спровоцировали в стране топливный кризис.

Ранее Кубу назвали препятствием для США.