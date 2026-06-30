«Пути назад нет»: в Швеции заявили о затяжном противостоянии с РФ

Глава разведки Швеции Нильссон: кризис в отношениях с РФ не является временным

Глава шведской военной разведки Томас Нильссон заявил, что кризис в отношениях России и Швеции не является временным. Об этом сообщает Bloomberg.

«Россия выбрала свой путь, и пути назад нет», — сказал он.

По словам Нильссона, страны находятся в глубоком, структурном и затяжном стратегическом противостоянии.

До этого политолог Богдан Безпалько заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО изменило геополитическую ситуацию в регионе и может создавать дополнительные риски для России. По его словам, после присоединения двух скандинавских государств к альянсу у США появились дополнительные возможности для давления на Москву через эти страны. Особое значение для Вашингтона, как отметил Безпалько, имеет северо-западное направление России, где отсутствуют крупные российские группировки войск.

Швеция присоединилась к НАТО в марте 2024 года. В Белом доме сочли, что наличие Швеции в качестве союзника позволит укрепить безопасность США и стран — членов альянса.

Ранее Генсек НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой.