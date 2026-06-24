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Политика

Политолог предупредил об угрозе для России со стороны Финляндии и Швеции

Безпалько: Финляндия и Швеция после вступления в НАТО стали угрозой для России
Shutterstock

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО изменило геополитическую ситуацию в регионе и может создавать дополнительные риски для России. Такое мнение в беседе с «Царьградом» высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По его словам, после присоединения двух скандинавских государств к Североатлантическому альянсу у США появились дополнительные возможности для давления на Москву через эти страны.

Безпалько отметил, что особое значение для Вашингтона имеет северо-западное направление России. Он указал, что в этом регионе отсутствуют крупные российские группировки войск, а Штаты давно проявляют интерес к Арктике, используя для этого Скандинавию и Аляску. Политолог считает, что одной из целей является установление контроля над Северным морским путем.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о серьезных рисках, связанных с возможностью ядерного противостояния между Россией и НАТО. Глава МИД отметил, что вступление Финляндии и Швеции в альянс свидетельствует о продолжении его расширения на восток. По словам Лаврова, Украина рассматривается как ударная сила европейских вооруженных сил, действующих независимо от США и НАТО.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов предупредил, что размещение ядерного оружия вблизи границ Российской Федерации и Республики Белоруссия будет воспринято Москвой как непосредственная угроза, требующая компенсационных контрмер.

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