Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Экс-глава МИД Украины пожаловался, что Польша ведет себя как Россия

Экс-глава МИД Украины Климкин: действия Польши напоминают поведение России
Efrem Lukatsky/AP

Политика Польши в отношении Украины все больше напоминает поведение России, не исключено, что Варшава заблокирует евроинтеграцию Киева. Об этом заявил экс-глава МИД республики Павел Климкин, чьи слова приводит Liga.net.

Он считает, что президент Польши Кароль Навроцкий не откажется от своего курса в отношении Украины. Такой сценарий вызовет негативную реакцию внутри ЕС, но воодушевит «пророссийские силы», полагает экс-министр.

«Я думаю, что он обязательно попытается сделать эту тему [исторических противоречий] предварительным условием нашего продвижения к вступлению в ЕС... И очень многие воспользуются этой историей», – сказал Климкин.

По его словам, «поляки не просто зашли в тупик, а поставили себя в очень несерьезную ситуацию». Экс-глава МИД Украины призвал Польшу определиться, может ли она быть позитивной силой в ЕС.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее в Польше заявили, что Украина не войдет в ЕС без согласия Варшавы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июня. Ограничения в Севастополе, выплаты «детям войны» и потоп в Оренбурге
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!