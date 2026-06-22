Экс-глава МИД Украины пожаловался, что Польша ведет себя как Россия

Политика Польши в отношении Украины все больше напоминает поведение России, не исключено, что Варшава заблокирует евроинтеграцию Киева. Об этом заявил экс-глава МИД республики Павел Климкин, чьи слова приводит Liga.net.

Он считает, что президент Польши Кароль Навроцкий не откажется от своего курса в отношении Украины. Такой сценарий вызовет негативную реакцию внутри ЕС, но воодушевит «пророссийские силы», полагает экс-министр.

«Я думаю, что он обязательно попытается сделать эту тему [исторических противоречий] предварительным условием нашего продвижения к вступлению в ЕС... И очень многие воспользуются этой историей», – сказал Климкин.

По его словам, «поляки не просто зашли в тупик, а поставили себя в очень несерьезную ситуацию». Экс-глава МИД Украины призвал Польшу определиться, может ли она быть позитивной силой в ЕС.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее в Польше заявили, что Украина не войдет в ЕС без согласия Варшавы.