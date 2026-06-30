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Политика

Шуваев примет участие в выборах губернатора Белгородской области

Шуваев подал документы на участие в выборах губернатора Белгородской области
«Время героев»

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что подал документы на участие в выборах губернатора региона. Об этом написал в своем канале в «Макс».

«Подал документы в областную избирательную комиссию в качестве кандидата на должность губернатора Белгородской области», — написал он.

Помимо Шуваева, документы на участие в выборах губернатора подали Артем Зотов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Валерий Шевляков (КПРФ), Владимир Абельмазов («Справедливая Россия») и Евгений Дремов (ЛДПР).

13 мая президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева врио губернатора Белгородской области.

В тот день Путин принял отставку Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области. Как указали в Кремле, глава региона подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Позже бывший глава региона был назначен послом в Абхазии.

Ранее Путин наградил Гладкова орденом Александра Невского.

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