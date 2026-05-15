Путин наградил Гладкова орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области Гладкова орденом Александра Невского. Об этом сообщил замполпреда президента РФ в ЦФО Алексей Еремин, передает ТАСС.

Этого же ордена был удостоен бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз.

13 мая Путин принял отставку Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области был назначен генерал-майор Александр Шуваев, который является участником боевых действий на Украине. Исполнять обязанности главы Брянской области будет Егор Ковальчук.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бывшие главы этих двух регионов на протяжении многих лет работали на губернаторских постах в чрезвычайных условиях и показали высокую эффективность.

Богомаз будет работать в Госдуме, Гладкову могут предложить дипломатическую должность.

Ранее политолог назвал возможную причину отставки Гладкова и Богомаза.

 
