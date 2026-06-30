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Политика

Президент Казахстана поделился с Путиным впечатлениями от поездки в Брюссель

Кремль: Токаев рассказал Путину о своей поездке в Брюссель
Александр Казаков/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора поделился со своим российским коллегой Владимиром Путиным впечатлениями от поездки в Брюссель. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«При обсуждении международной и региональной повестки дня Касым-Жомарт Токаев поделился впечатлениями по итогам своего недавнего визита в Брюссель», — говорится в сообщении.

О телефонном разговоре глав государств Кремль сообщил днем 30 июня. Путин и Токаев обсудили тематику дальнейшего развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства Астаны и Москвы. Также политики уделили особое внимание реализации взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях.

В мае президент России посетил Казахстан с государственным визитом. Глава государства заявлял, что остался доволен итогами поездки.

Ранее Токаев отправил телеграмму Путину

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