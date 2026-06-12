Токаев отправил телеграмму Путину

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму российскому коллеге Владимиру Путину с поздравлением с Днем России. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

По словам Токаева, в стране дорожат дружескими и добрососедскими отношениями с РФ. Политик отметил, что недавний визит Путина в Казахстан открыл новые горизонты сотрудничества и стал импульсом для реализации масштабных проектов и инициатив.

Токаев уверен, что отношения Астаны и Москвы будут и дальше динамично развиваться. Он пожелал российскому коллеге успехов на посту.

День России — один из главных государственных праздников страны. В 2026 году россияне отдыхают три дня подряд — с 12 по 14 июня. Праздник приурочен ко дню принятия Декларации о государственном суверенитете России в 1990 году.

В этот же день ровно год спустя состоялись выборы первого президента страны, на которых победил Борис Ельцин. В 1994 году он подписал декларацию об учреждении праздника в честь обретения суверенитета. Современное название дата обрела в 2002 году.

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