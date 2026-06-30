В МИД Ирана высказались о продолжении переговоров с США

Иран вступит в переговоры с США только после выполнения всех пунктов меморандума

Иран вступит в переговоры с США по итоговому соглашению только после выполнения всех пунктов ирано-американского меморандума. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел исламской республики.

«Пока США продолжают всестороннюю поддержку сионистского режима, мы не увидим изменений в этой ситуации», — говорится в заявлении.

В МИД Ирана отметили, что Тегеран оценит текущий процесс и решит, когда начать переговоры по окончательному соглашению.

В ночь на 29 июня портал Axios сообщил, что представители США и Ирана согласились прекратить взаимные удары. Кроме того, Вашингтон и Тегеран запланировали провести 30 июня в Дохе консультации по урегулированию разногласий по Ормузскому проливу.

Позже заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади заявил, что стороны не планировали проведение технических консультаций в Дохе 30 июня.

При этом агентство Reuters сообщило, что Вашингтон на переговорах с Тегераном в столице Катара Дохе будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ранее в США рассказали о выгодной для России ошибке Вашингтона.