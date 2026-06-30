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Политика

В Кремле рассказали о мерах правительства по стабилизации рынка топлива

Песков: правительство обсуждает меры по стабилизации рынка топлива
Константин Михальчевский/РИА Новости

Комплекс мер по нормализации ситуации на рынке топлива обсуждается у вице-премьера России Александра Новака. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал публикацию газеты «Коммерсантъ» о том, что нескольким российским нефтеперерабатывающим (НПЗ) заводам предоставили разрешение производить топливо стандарта Евро-5 с показателями Евро-3 и что якобы обсуждается понижение уровня до Евро-2.

Песков напомнил, что 28 июня президент России Владимир Путин проводил совещание по ситуации в топливной сфере в стране. По словам представителя Кремля, в настоящее время правительственная рабочая комиссия во главе с вице-премьером Александром Новаком предпринимает меры по разрешению сложившейся ситуации.

Пресс-секретарь добавил, что в том, что касается подробностей, представителем СМИ в данном случае следует обращаться в правительство, в аппарат Новака.

Ранее Путин поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка.

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