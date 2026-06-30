Мэр Ниццы прокоментировал взрыв в Монако

Мэр Ниццы Эрик Сьотти назвал взрыв в Монако терактом, выразив солидарность с пострадавшими и поддержку силам безопасности. Происшествие он прокомментировал в соцсети Х.

«Теракт, совершенный этим вечером, — это трагедия, которая поразила Монако», — написал он.

29 июня около 21:00 по местному времени в Монако произошел на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла, во время которого пострадали три человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. На записях с камер видеонаблюдения неизвестный оставил рюкзак у входной двери здания, когда туда заходили другие люди. После этого подозреваемый скрылся с места преступления. В данный момент ведутся его поиски.

По предварительным данным, среди пострадавших есть граждане России и Украины. По словам источника BFMTV в полиции, власти активировали «красный план», который применяется в случае ЧС и координирует работу экстренных служб.

Ранее в Мадриде произошел взрыв в небоскребе.