Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что польские элиты сами заражены национализмом и русофобией.

Комментируя заявление министра обороны Польши о невозможности вступления Украины в Евросоюз (ЕС) из-за героизации Бандеры, дипломат подчеркнула, что Варшава не просто поощряла устремления неонацистского режима в Киеве, но и сознательно поставляла украинским властям оружие и деньги.

«Польские элиты сами заражены национализмом, истово исповедуют русофобию как причастие по воскресеньям», — написала она.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не сможет вступить в ЕС, если не откажется от чествования деятелей Организации украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) и Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА).

Отношения Польши и Украины обострились, когда польский лидер Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла — из-за присвоения бригаде Вооруженных сил Украины имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. В ответ украинские дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны отказались от своих польских наград. Зеленский вернул орден по почте.

Ранее рейтинги Навроцкого рекордно выросли после лишения Зеленского Белого орла.