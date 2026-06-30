Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Политика

Захарова ответила на «прозрение» Польши о неонацистском режиме на Украине

Захарова: польские элиты сами заражены национализмом
Shutterstock

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что польские элиты сами заражены национализмом и русофобией.

Комментируя заявление министра обороны Польши о невозможности вступления Украины в Евросоюз (ЕС) из-за героизации Бандеры, дипломат подчеркнула, что Варшава не просто поощряла устремления неонацистского режима в Киеве, но и сознательно поставляла украинским властям оружие и деньги.

«Польские элиты сами заражены национализмом, истово исповедуют русофобию как причастие по воскресеньям», — написала она.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не сможет вступить в ЕС, если не откажется от чествования деятелей Организации украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) и Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА).

Отношения Польши и Украины обострились, когда польский лидер Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла — из-за присвоения бригаде Вооруженных сил Украины имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. В ответ украинские дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны отказались от своих польских наград. Зеленский вернул орден по почте.

Ранее рейтинги Навроцкого рекордно выросли после лишения Зеленского Белого орла.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!