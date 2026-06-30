Польша пообещала, что «с Бандерой Украина не вступит в Евросоюз»

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: с Бандерой Украина не вступит в Евросоюз

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у Украины возникнут очень серьезные проблемы со вступлением в Евросоюз, если она не откажется от чествования деятелей ОУН (организация запрещена в России) и УПА (организация запрещена в России). Его слова приводит Polsat News.

Как отметил Косиняк-Камыш, в Евросоюзе нельзя «возвеличивать тех, кто подрывает европейское сотрудничество».

«С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз… Никто не будет нам указывать, как голосовать за вступление той или иной страны в Европейский Союз», – заявил глава МО Польши.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее рейтинги Навроцкого рекордно выросли после лишения Зеленского Белого орла.