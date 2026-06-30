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Политика

В России не исключили начала конфликта с Европой раньше 2030 года

Полянский: конфликт между Европой и Россией может начаться до 2030 года
Global Look Press

Конфликт между Европой и Россией может начаться до 2030 года. Такое мнение высказал постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в разговоре с РИА Новости.

По его словам, европейские страны ведут целенаправленную подготовку к полноценному военному противостоянию, используя в качестве повода для начала войны нарратив о якобы агрессии со стороны России.

«Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше», — отметил Полянский.

До этого президент России Владимир Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать положение, что не собирается нападать на европейские страны. Он подчеркнул, что у Москвы нет никаких агрессивных планов в отношении ЕС и назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения России на Европу.

При этом глава государства подчеркивал, что если Европа вдруг захочет воевать и начнет боевые действия, то Россия без всяких сомнений «готова прямо сейчас».

Ранее конфликт Европы и России назвали единственным способом выжить для Киева.

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