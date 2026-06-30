Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Политика

В России назвали единственный способ выжить для Киева

Полянский: единственным способом выжить для Киева является конфликт Европы и РФ
Стрингер/РИА Новости

Украинские власти понимают, что единственный способ выжить — это спровоцировать большой конфликт между Россией и Европой. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«У киевского режима других способов выжить нет», — сказал Полянский.

Он отметил, что при таком развитии событий Украина отойдет на второй план и в противостояние с РФ вступит Европа. Постпред считает, что украинский президент Владимир Зеленский не скрывает своей заинтересованности в таком сценарии и ставит в упрек европейским союзникам, что они не идут на такой шаг.

До этого депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что Европейский союз не успеет подготовиться к прямому военному конфликту с Россией к 2029 году, но будет готов к 2030-му или к 2031 году. По его словам, главы и правительства европейских стран уже готовят население к «неизбежной войне» и для этого наделяют Россию чертами агрессора, который якобы планирует захватывать и уничтожать другие страны.

Ранее в Турции раскрыли, когда решится вопрос о войне НАТО с Россией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!