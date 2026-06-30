Украинские власти понимают, что единственный способ выжить — это спровоцировать большой конфликт между Россией и Европой. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«У киевского режима других способов выжить нет», — сказал Полянский.

Он отметил, что при таком развитии событий Украина отойдет на второй план и в противостояние с РФ вступит Европа. Постпред считает, что украинский президент Владимир Зеленский не скрывает своей заинтересованности в таком сценарии и ставит в упрек европейским союзникам, что они не идут на такой шаг.

До этого депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что Европейский союз не успеет подготовиться к прямому военному конфликту с Россией к 2029 году, но будет готов к 2030-му или к 2031 году. По его словам, главы и правительства европейских стран уже готовят население к «неизбежной войне» и для этого наделяют Россию чертами агрессора, который якобы планирует захватывать и уничтожать другие страны.

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