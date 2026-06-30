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Политика

Осведомленный источник рассказал о хрупкости перемирия на Ближнем Востоке

РИА Новости: установившееся на Ближнем Востоке перемирие хрупко
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Перемирие на Ближнем Востоке является очень хрупким. Об этом РИА Новости заявил осведомленный источник.

По его мнению, недавние боевые действия в регионе в очередной раз наглядно продемонстрировали взаимозависимость ближневосточных государств.

Собеседник агентства подчеркнул, что установившееся сейчас хрупкое перемирие может быть чрезвычайно легко сорвано любой провокацией, не говоря уже об умышленных авантюрах.

29 июня глава японской судоходной компании NYK Line Такая Сога заявил, что на восстановление полноценного судоходства в Ормузском проливе могут уйти месяцы, даже при соблюдении перемирия между Ираном и Соединенными Штатами.

До этого телеканал CNN сообщил о том, что судоходство по Ормузскому проливу остается «хаотичным», несмотря на соглашение США и Ирана. В судоходных компаниях отмечают, что на этом водном пути операторы коммерческих судов и их экипажи сталкиваются с путаницей и опасностью.

Ранее в России объяснили, почему мир на Ближнем Востоке невозможен.

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