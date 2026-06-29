СМИ сообщили, когда полностью восстановится судоходство в Ормузском проливе

На восстановление полноценного судоходства в Ормузском проливе могут уйти месяцы, даже при соблюдении перемирия между Ираном и США. Об этом заявил глава японской судоходной компании NYK Line Такая Сога в интервью Financial Times.

По его словам, из-за необходимости разминирования движение судов остается серьезно ограниченным. Сейчас для прохода доступны лишь два узких маршрута — вблизи иранского острова Ларак и вдоль побережья Омана.

Как отмечает Financial Times, в акватории Ормузского пролива могут оставаться до 80 морских мин. По оценке главы NYK Line, даже после полного открытия пролива объем перевозок некоторое время будет составлять менее половины от уровня, который был до его закрытия.

До этого телеканал CNN сообщил о том, что судоходство по Ормузскому проливу остается «хаотичным», несмотря на соглашение США и Ирана. В судоходных компаниях отмечают, что на этом водном пути операторы коммерческих судов и их экипажи сталкиваются с путаницей и опасностью.

До этого в МИД Ирана предупредили, что вмешательство третьих стран в ситуацию вокруг Ормузского пролива усилит напряженность. За последние несколько дней иранские и американские военные несколько раз обстреливали друг друга, несмотря на то, что неделей ранее они объявили о режиме прекращения огня. В КСИР заявили, что американские военные базы в регионе ждет «настоящий ад».

Ранее США и Иран не запустили горячую линию по Ормузу вопреки договоренностям.