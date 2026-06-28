СМИ сообщили о «хаосе» в Ормузском проливе

Судоходство по Ормузскому проливу остается «хаотичным», несмотря на соглашение США и Ирана, передает CNN.

В судоходных компаниях рассказали, что на этом водном пути операторы коммерческих судов и их экипажи сталкиваются с путаницей и опасностью. Сейчас существует три маршрута для пересечения пролива, за контроль над которыми соперничают разные страны:

южный проходит через воды у Омана;

второй маршрут использовался до военного конфликта и проходит через середину пролива;

третий расположен севернее и контролируется Ираном.

Телеканал отмечает, что операторы судов сталкиваются со сложным выбором по поводу того, какой путь выбрать. Так, если они предпочтут первый или второй варианты, рискуют подвергнуться нападению со стороны Исламской Республики. А при выборе третьего маршрута, им грозят западные санкции в случае, если соглашение США и Ирана не будет соблюдаться.

Главный фрахтовый аналитик компании Kpler Мэтью Райт согласился с тем, что ситуация в Ормузе хаотична. Он также отметил, что существует большая разница между заявлениями США и Исламской Республики.

До этого в МИД Ирана предупредили, что вмешательство третьих стран в ситуацию вокруг Ормузского пролива усилит напряженность. За последние несколько дней иранские и американские военные несколько раз обстреливали друг друга, несмотря на то, что неделей ранее они объявили о режиме прекращения огня. В КСИР (иранском Корпусе стражей исламской революции)) заявили, что американские военные базы в регионе ждет «настоящий ад».

Ранее США и Иран не запустили горячую линию по Ормузу вопреки договоренностям.