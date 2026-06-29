В США запретили Трампу увольнять члена совета управляющих ФРС

Верховный суд США заблокировал попытку американского президента Дональда Трампа уволить члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Суд поддержал решения двух нижестоящих инстанций о блокировке увольнения Кук на время рассмотрения иска. Член совета сможет оставаться на должности до тех пор, пока ее дело не продолжат рассматривать в суде.

Из материала следует, что, если бы Верховный суд принял позицию правительства, то это позволило бы американскому лидеру по любой причине и без проверки увольнять членов ФРС с должности.

Трамп уволил Кук в конце августа прошлого года. Глава Белого дома обвинил ее в мошенничестве с ипотечными заявками. Вскоре Минюст США запустил официальное расследование по этому делу. При этом сама Кук подала в суд на президента. В иске она утверждает, что увольнение было безосновательным и «сфабрикованным» для обхода закона о ФРС.

Ранее в конгрессе США проголосовали за ограничение полномочий Трампа против Ирана.