Журналист Боуз раскритиковал Цахкну за заявление об ударах Украины по России

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в социальной сети X главу МИД Эстонии Маргуса Цахкну за слова о «приемлемой цене» падения беспилотников в странах НАТО за украинские удары по территории России.

«Такой уровень помешательства на Украине и русофобии нужно изучать», — написал журналист.

Утром 29 июня Цахкна заявил, что падение украинских беспилотников на территории НАТО является приемлемой ценой за удары по России. По его словам, страны-члены альянса «не рады этому, но не говорят Киеву прекратить это».

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что слова главы МИД Эстонии являются болезнью, которой прибалтийские политики заразились от Украины. По его словам, в республике не жалеют свое население и «эти тоже». Депутат заявил, что это диагноз – абсолютная беспощадность к своим гражданам, причем их мнением власти не интересуются.

Ранее глава МИД Эстонии раскритиковал дискуссию вокруг переговорщика от ЕС по Украине.