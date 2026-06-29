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Политика

Глава МИД Эстонии раскритиковал дискуссию вокруг переговорщика от ЕС по Украине

Цахкна счел бесполезной дискуссию о представителе ЕС на переговорах по Украине
Mindaugas Kulbis/AP

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что дискуссия между странами Евросоюза о том, кто будет представлять политическое объединение на переговорах о мире на Украине оказалась бесполезной. Его слова приводит Financial Times (FT).

«Прежде чем Европа решит, кто должен нас представлять, мы должны сначала согласовать послание, и только потом обсуждать вопрос о том, кто будет его доносить», — заявил Цахкна.

21 июня министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна уже предостерегал Европу от диалога с Россией и роли нейтрального посредника в конфликте. По его словам, «в некоторых кругах существует надежда», что в текущей ситуации с Россией можно наладить диалог, однако на самом деле же Европа должна сохранять стратегическое терпение.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сама решит, кто будет представлять Европу на переговорах с Россией.

Ранее глава МИД Польши призвал Россию и Украину вести переговоры без посредников.

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