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Политика

Глава МИД Эстонии счел инциденты с БПЛА «приемлемой ценой» за удары по России

Цахкна: падение дронов на территории НАТО – приемлемая цена за удары по России
Hannes P Albert/Global Look Press

Падение украинских беспилотников на территории НАТО является приемлемой ценой за удары по России. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью Financial Times (FT).

«Конечно, мы не рады [инцидентам с БПЛА]. Но мы не говорим Украине прекратить это», – сказал Цахкна.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг заявления о том, что страны Прибалтики открывают свое воздушное пространство для ударов БПЛА ВСУ по территории России. По его словам, «если беспилотники прилетают из Украины, то не потому, что Украина хотела отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию».

При этом президент России Владимир Путин заявлял, что когда в страны Прибалтики залетают какие-то беспилотники ВСУ, то они «все-таки не указывают пальцем на Москву, они говорят, что это украинские дроны». Российский лидер подчеркнул, что пока там не дошли до того, чтобы свою территорию использовать, хоть и размещают на ней объекты для военного производства.

Ранее в США обеспокоились одним высказыванием Путина в отношении Запада.

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