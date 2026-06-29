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Политика

Депутат оценил слова главы МИД Эстонии о «приемлемой цене» падения БПЛА в странах НАТО

Депутат Колесник связал с болезнью слова Цахкны о нормализации падения БПЛА
Владимир Федоренко/РИА Новости

Слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о том, что падение БПЛА ВСУ на территории стран НАТО являются приемлемой ценой за удары по России, являются болезнью, которой прибалтийские политики заразились от Украины. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, на Украине не жалеют свое население и «эти тоже». Депутат заявил, что это диагноз – абсолютная беспощадность к своим гражданам, причем их мнением власти не интересуются.

В Прибалтике переняли у «киевского режима» готовность «кидать людей в топку войны». Там готовы не просто помогать оружием, но и подставлять собственных граждан под украинские дроны, констатировал Колесник.

«Они сами себя пожирать начали — разрешают бить беспилотниками по своей территории. Тут уже такой диагноз медицинский — мазохизмом попахивает», — сказал депутат.

До этого глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что падение украинских беспилотников на территории НАТО является приемлемой ценой за удары по России.

«Конечно, мы не рады [инцидентам с БПЛА]. Но мы не говорим Украине прекратить это», – сказал Цахкна.

Ранее глава МИД Эстонии раскритиковал дискуссию вокруг переговорщика от ЕС по Украине.

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