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Политика

Бывший мэр Антальи признался, что дал взятку экс-мэру Стамбула

Hürriyet: арестованный экс-мэр Антальи Беджек передал Имамоглу €5 млн
Murad Sezer/Reuters

Бывший мэр турецкой Антальи Мухиттин Беджек, арестованный по обвинению в коррупции, дал показания против другого арестованного оппозиционного экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу, утверждая, что передал ему взятку в размере €5 млн. Об этом пишет газета Hürriyet.

По данным издания, Беджек решил дать дополнительные показания, касающиеся зимы 2023 года, когда шла подготовка к муниципальным выборам. Он утверждает, что Имамоглу попросил у него материальной помощи в размере около €15 млн, а также покрыть его расходы во время поездки по средиземноморскому региону в рамках президентской кампании. По словам экс-мэра Антальи, он собрал €5 млн и передал их через посредника на Гранд-базаре в Стамбуле. Оставшиеся 10 млн он не стал передавать, так как Имамоглу арестовали в марте 2025 года. Беджека задержали 5 июля того же года в рамках расследования коррупции в мэрии города.

19 марта прошлого года в Турции задержали мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу. Его обвинили в коррупции и сотрудничестве с террористами. Сам политик все обвинения отрицает. После его задержания по всей стране начались массовые акции протеста. Руководство партии посчитало арест Имамоглу политическим — стамбульский градоначальник считается главным конкурентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 2028 года.

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