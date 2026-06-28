Стал известен размер хищений при строительстве объектов Минобороны в Дагестане

«Ъ»: при строительстве военных объектов на Каспии было похищено 0,5 млрд рублей

Уголовное дело о хищении около 0,5 млрд рублей при строительстве военных объектов на Каспии будет рассмотрено Хамовническим судом Москвы, пишет «Коммерсантъ».

Обвиняемыми по делу проходят экс-гендиректор екатеринбургской компании «Уралвоенпроект» Александр Кацер, ее бенефициар Андрей Ансимов и оренбургский предприниматель Максим Скворцов. Им вменяют злоупотребление полномочиями при возведении пункта базирования Каспийской флотилии в дагестанском Каспийске.

Изначально предполагалось, что дело будет рассматриваться в Свердловской области, где зарегистрирована фирма, участвовавшая в махинациях. Однако прокуратура решила перенести слушания в Москву, поскольку именно там принималось решение о выделении средств, которые впоследствии были похищены.

По версии следствия, с начала осени 2022 года по конец осени 2023 года «Уралвоенпроект» получил аванс в размере около 0,5 млрд рублей, большая часть которых была оттуда выведена на счета структур, подконтрольных обвиняемым. Остальное ушло дагестанским фирмам-однодневкам, которые имитировали выполнение работ.

Сроки строительства причалов и гидротехнических сооружений были сорваны. Выступавшее генеральным подрядчиком Главное управление спецстроительства подало к «Уралвоенпроекту» иски почти на 3,5 млрд рублей. Прошлым летом екатеринбургскую компанию обанкротили.

Ущерб от действий фигурантов оценивается в сумму, сопоставимую с полученным авансом. Ансимов признал вину и заключил досудебное соглашение. Кацер и Скворцов проходят обвиняемыми по еще одному уголовному делу — об организованном преступном сообществе, действовавшем в 20 регионах. Оно слушается в Черемушкинском райсуде Москвы.

Ранее экс-главу минстроя Дагестана арестовали по делу о получении взятки.