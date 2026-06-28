На Украине отказались менять конституцию ради решения территориального вопроса

Соавтор конституции Украины Игорь Осташ отверг внесение изменений в основной закон страны во время конфликта с Россией. Его слова приводит «Укринформ».

«Мы заложили в конституцию очень важный предохранитель – вопрос о любом изменении территории Украины должен решаться исключительно всеукраинским референдумом, назначаемым Верховной радой Украины. В условиях войны сейчас сложно вести дискуссию о любых изменениях в конституцию. Для меня, как для человека, участвовавшего в его написании, важнее, чтобы эта конституция выполнялась. И именно с выполнением ее норм у нас есть немало проблем», — сказал Осташ.

В мае издание Kyiv Independent со ссылкой на источники писало, что Киев считает единственным решением конфликта прекращение боевых действий по линии соприкосновения, тогда как Москва настаивает на выводе ВСУ с территории Донбасса, признании новых территорий за Москвой, контроле над Запорожской АЭС и отмене западных санкций.

При этом Зеленский неоднократно заявлял, что Украина «не может» отступить с тех территорий, которые она контролирует, так как это создало бы для Киева «огромные риски». Также он подчеркивал, что на повестке дня Украины не будет стоять компромисс и территориальные уступки.

Ранее Зеленский заявил о планах завершить конфликт на Украине до зимы.