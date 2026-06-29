Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Политика

На Украине анонсировали изменения в конституции в угоду Евросоюзу

Спикер Рады Стефанчук: Украина отдаст часть полномочий ЕС и изменит конституцию
Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

Украина готовится к масштабному пересмотру конституции из-за будущего вступления в Евросоюз. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, чьи слова приводит «Укринформ».

По его словам, определенную часть государственных полномочий предстоит передать органам Евросоюза.

«Идя в Европейский Союз, мы должны понять, что определенное количество полномочий мы будем передавать его органам. Поэтому это тоже должно быть в конституции Украины», — сказал Стефанчук.

При этом он подчеркнул, что во время конфликта вносить какие-либо изменения в основной закон невозможно. После завершения боевых действий изменения должны обсуждаться в украинском обществе, указал спикер Верховной рады.

До этого бывший президент Украины Леонид Кучма предостерег от «экспериментов» с конституцией во время конфликта, поскольку это может стать «подарком» для президента России Владимира Путина, а также рискует оттолкнуть Европу.

В то же время он заметил, что после завершения боевых действий вопрос об изменении основного закона может встать более остро. Украина окажется перед новыми вызовами, которые повлияют на дискуссию о балансе между ветвями власти, указал политик.

Ранее Залужный увидел плюсы в «кровавом опыте» Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!