На Украине анонсировали изменения в конституции в угоду Евросоюзу

Украина готовится к масштабному пересмотру конституции из-за будущего вступления в Евросоюз. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, чьи слова приводит «Укринформ».

По его словам, определенную часть государственных полномочий предстоит передать органам Евросоюза.

«Идя в Европейский Союз, мы должны понять, что определенное количество полномочий мы будем передавать его органам. Поэтому это тоже должно быть в конституции Украины», — сказал Стефанчук.

При этом он подчеркнул, что во время конфликта вносить какие-либо изменения в основной закон невозможно. После завершения боевых действий изменения должны обсуждаться в украинском обществе, указал спикер Верховной рады.

До этого бывший президент Украины Леонид Кучма предостерег от «экспериментов» с конституцией во время конфликта, поскольку это может стать «подарком» для президента России Владимира Путина, а также рискует оттолкнуть Европу.

В то же время он заметил, что после завершения боевых действий вопрос об изменении основного закона может встать более остро. Украина окажется перед новыми вызовами, которые повлияют на дискуссию о балансе между ветвями власти, указал политик.

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