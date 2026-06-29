Названа дата визита главы Еврокомиссии в Армению

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 2 июля совершит рабочий визит в Армению. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Там уточнили, что в рамках поездки запланирована встреча главы Еврокомиссии с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В пресс-службе правительства добавили, что после переговоров Пашинян и глава ЕК выступят с заявлениями и ответят на вопросы журналистов.

До этого издание Politico писало, что фон дер Ляйен посетит Армению, чтобы продемонстрировать поддержку проевропейскому правительству страны. В состав делегации войдет комиссар по вопросам расширения Марта Кос. Как заявил один из чиновников Евросоюза (ЕС), страна якобы находится под сильным давлением со стороны России, и визит станет сигналом поддержки, дополняющим уже оказанную конкретную помощь. Для фон дер Ляйен это будет уже вторая поездка в Армению менее чем за два месяца.

В июне Еврокомиссия передала Армении €34 млн на поддержку частного сектора, пострадавшего от торговых ограничений, введенных Россией. Фон дер Ляйен в разговоре с Пашиняном отмечала, что ЕС готовит пакет финансовой помощи Армении в объеме более €50 млн на фоне «экономического давления» со стороны Москвы.

Ранее Захарова ответила на заявления Армении о развитии отношений с Россией.