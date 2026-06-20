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Политика

ЕС оказал Армении финансовую помощь на фоне ограничений РФ

Евросоюз выделил Армении €34 млн из-за торговых ограничений России
Shutterstock

Европейская комиссия передала Армении €34 млн на поддержку частного сектора, пострадавшего от торговых ограничений, введенных Россией. Об этом сообщается на сайте Евросоюза.

Отмечается, что это первый транш более широкого пакета помощи Еревану, о котором объявляла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после переговоров с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

Пакет включает упрощение торговли и меры по укреплению экономической устойчивости Армении. Помимо прямых выплат, Евросоюз в том числе планирует расширить доступ армянских производителей к рынкам стран объединения. Реализацию этих мер продолжит координировать совместная рабочая группа ЕС и Армении по экономической устойчивости.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕС твердо стоит на стороне Армении. По ее словам, оказываемая поддержка поможет республике справиться с неотложными экономическими трудностями и откроет для армянского бизнеса новые возможности в регионе и Европе. Парламентарий 5 июля посетит Армению, чтобы обсудить дальнейшую реализацию пакета помощи и следующие шаги в сотрудничестве.

С 30 мая Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. Кроме того, Россельхознадзор со 2 июня ограничил ввоз косточковых плодов и винограда из Армении.

На этом фоне премьер страны Никол Пашинян пообещал компенсировать фермерам убытки за урожай, который они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений.

Ранее глава Россельхознадзора объяснил ввод ограничений на армянские товары.

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