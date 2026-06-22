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Политика

Захарова ответила на заявления Армении о развитии отношений с Россией

Захарова: заявления Армении об отношениях с РФ расходятся со стремлением в ЕС
Александр Кряжев/РИА Новости

Заявления правительства Армении о развитии отношений с Россией не соотносятся с их стремлением в Европейский союзе (ЕС). Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Слышим заявления армянских официальных лиц о важности Москвы как партнера, о намерении Еревана сохранять и развивать отношения с Россией. Но, к сожалению, мы не видим, чтобы слова соотносились с делами и шагами армянского руководства, которое однозначно заявило о своем стремлении в ЕС», — сказала дипломат.

18 июня Захарова заявила, что когда-то невозможно было представить тренировки армян по боевым действиям против России, однако такая задача стоит за совместными учениями Еревана с НАТО. Представитель МИД добавила, что в РФ проживает множество этнических армян, которые не будут «делить сердце напополам», а Россию и Армению считают общим историко-культурным пространством.

Последнее время отношения России с Арменией претерпевают крутой поворот — главный союзник Москвы на Южном Кавказе стремится в ЕС и развивает партнерство с США. На этом фоне в России запретили импорт ключевых армянских товаров, что лишь подогрело разногласия в обществе. Ситуацию накалили и прошедшие выборы в армянский парламент, которые пророссийская оппозиция проиграла, заявив о беспрецедентных нарушениях. С кем хотят дружить сами армяне, что они думают про Россию и Запад и почему в стране боятся новой войны — в репортаже «Газеты.Ru» из Еревана.

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