В МИД РФ заявили, что Зеленский от словесных угроз Белоруссии перешел к практике

Галузин: Зеленский от угроз в адрес Белоруссии перешел к инициированию терактов

Украинский президент Владимир Зеленский перешел от словесных угроз в адрес Белоруссии к практике, инициируя теракты. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью RTVI.

«Киевский режим показал, что он от вербальных угроз в адрес Белоруссии перешел к практическим действиям», — сказал Галузин.

Так замглавы российского внешнеполитического ведомства прокомментировал атаку Украины на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате удара женщина, сопровождавшая детей, получила несовместимые с жизнью травмы. Также несколько подростков и взрослых были ранены. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал объяснений от Украины. Однако в Киеве вскоре после атаки стали отрицать свою причастность к данному инциденту. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

25 июня заявил, что недавно провел в Минске встречу с представителями Зеленского. По словам главы республики, он попросил их передать президенту Украины, что «качество войны мгновенно изменится», если втянуть в нее Минск.

Лукашенко отметил, что белорусская сторона получила ответ: Зеленский и «они это понимают». В связи с этим президент Белоруссии отметил, что необходимо «договариваться».

Ранее Лукашенко заявил, что считал Зеленского сыном, но тот оскорбил его.