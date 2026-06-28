Глава сенатского комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале с иронией прокомментировал празднующийся 28 июня День Конституции Украины.

«Сегодня Украина (та, которой уже нет) должна была бы отметить день Конституции (1996), которая давно и всеми позабыта, и в первую очередь теми, кто сейчас незаконно удерживает власть в Киеве (в противоречии с той самой Конституцией, которую лучше сегодня и не вспоминать)», — написал Клишас.

До этого бывший президент Украины Леонид Кучма предостерег от «экспериментов» с конституцией во время конфликта, поскольку это может стать «подарком» для президента России Владимира Путина, а также рискует оттолкнуть Европу.

В то же время он заметил, что после завершения боевых действий вопрос об изменении основного закона может встать более остро. Украина окажется перед новыми вызовами, которые повлияют на дискуссию о балансе между ветвями власти, указал политик.

Ранее на Украине отказались менять конституцию ради решения территориального вопроса.