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Политика

Лантратова раскрыла число возвращенных в Россию за месяц пленных

Лантратова: в Россию за месяц вернулись 550 пленных с Украины
Гавриил Григоров/РИА Новости

За месяц в Россию из украинского плена вернулись 550 пленных. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

«Мне уже за этот месяц удалось вернуть домой 550 наших ребят, конечно, в тесном взаимодействии, связке с министерством обороны, с профильными спецслужбами, с учреждениями ФСИН, с коллегами из Республики Беларусь, которые помогают», — сказала омбудсмен.

В ходе встречи Лантратова также заявила, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ответил на ее обращение относительно удара ВСУ по колледжу в Старобельске ДНР.

14 мая Госдума утвердила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека в России. Всего на пост претендовали три кандидата, но именно ей удалось набрать большинство голосов. Лантратова пообещала заниматься помощью всем, кто обратится в ее аппарат, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лантратова рассказала Путину о посещении зарубежными журналистами Старобельска.

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