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Политика

Лантратова доложила Путину о комментарии ООН по теракту в Старобельске

Лантратова заявила Путину, что Тюрк ответил на ее обращение по Старобельску
Сергей Бобылев/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова доложила президенту страны Владимиру Путину, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ответил на ее обращение относительно удара ВСУ ко колледлжку в Старобельске ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Об ответе ООН обмудсмен ранее написала в своем Telegram-канале.

«Верховный комиссар ответил мне на мое письмо», — сказала Лантратова в ходе встречи с Путиным.

22 мая беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В результате удара пятиэтажное здание, где находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обрушилось. Из-за атаки 65 человек пострадали, 21 не выжил. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ использовали для удара по территории колледжа 16 беспилотных летательных аппаратов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лантратова рассказала Путину о посещении зарубежными СМИ Старобельска.

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