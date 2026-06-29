Внешний вид Макрона на встрече с султаном Омана привлек внимание публики

Внешний вид президента Франции Эммануэля Макрона вновь привлек внимание публики. На встрече с султаном Омана Хейсемом бин Тариком бин Таймуром Аль Саидом французский лидер появился в солнцезащитных очках, пишет Reuters.

Лидеры двух государств проводят переговоры в Елисейском дворце в Париже. Макрон встретил гостя в костюме и в солнцезащитных очках, которые не раз становились предметом для споров. Пользователи интернета начали шутить на тему домашнего насилия.

«Ему вновь дали пощечину?», «Почему он опять в очках», «Видимо ему вновь досталось от [жены] Брижит», — дискутировали комментаторы.

Макрон не в первый раз появляется на публике в солнцезащитных очках. В частности, он выступал в очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Сам Макрон отмечал, что с ним ничего серьезного не произошло. По его словам, он был вынужден некоторое время носить солнцезащитные очки из-за покрасневшего глаза.

Ранее Захарова высмеяла унижение Макрона его женой.