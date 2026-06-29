За бывшего украинского министра Галущенко внесли залог более $3 млн

На Украине за бывшего министра энергетики и экс-главу Минюста Украины Германа Галущенко внесли залог более $3 млн. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как выяснили журналисты, сумма залога составила $3,3 млн (150 млн гривен).

Герман Галущенко является одним из фигурантов коррупционного дела, возбужденного в отношении бизнесмена и «кошелька» президента Украины Тимура Миндича.

С 29 апреля 2021 по 17 июля 2025 года он занимал пост главы минэнерго Украины. Затем, с 17 июля по 19 ноября того же года, политик был министром юстиции Украины.

11 ноября прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело у него обыски. В минюсте сообщили, что Галущенко оказывал полное содействие правоохранительным органам. Спустя несколько дней, 19 ноября, Верховная рада сняла его с должности министра юстиции Украины — за отставку проголосовали 323 депутата.

Экс-министра энергетики Украины задержали в ночь на 15 февраля. Его сняли с поезда, следовавшего из Киева в Варшаву.

Ранее на Украине задержали депутата Рады из партии Зеленского.