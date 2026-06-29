На Украине задержали депутата Рады из партии Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского Сергея Кузьминых. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Отмечается, что Кузьминых задержали из-за постоянных пропусков заседаний суда по делу о взятке в размере 558 тысяч гривен (менее 1 млн рублей).

В конце апреля НАБУ сообщало, что депутата Верховной рады будут судить за хищение более $204 тысяч (почти 16 млн рублей).

Имя парламентария не уточнялось, однако обстоятельства дела совпадают с делом внефракционного депутата Верховной рады Евгения Шевченко, который с ноября 2024 года находится на Украине под стражей по обвинению в госизмене — после того, как призвал президента страны Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.

Ранее депутат Рады заявила о подаче иска в суд на главкома ВСУ Сырского.