В МИД РФ заявили о планах обсудить с Азербайджаном освобождение 11 россиян

Галузин: РФ поставит вопрос об освобождении 11 россиян во время визита Байрамова

РФ в ходе визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова намерена поставить вопрос о скорейшем освобождении 11 россиян. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью RTVI.

«Конечно же, мы будем ставить вопрос о скорейшем освобождении 11 российских граждан, которые были задержаны в Баку 30 июня — 1 июля прошлого года», — сказал замминистра.

Галузин добавил, что вопрос освобождения россиян сейчас обсуждается по линии профильных структур России и Азербайджана. По его словам, Москва рассчитывает на скорейшее решение ситуации.

Граждане РФ были массово задержаны в Азербайджане в конце июня 2025 года в период обострения двусторонних отношений, которое произошло на фоне задержания представителей азербайджанской диаспоры на Урале. 19 июня 2026 года в Баку суд приговорил к трем и четырем годам колонии россиян, задержанных по делу о кибермошенничестве и транзите наркотиков из Ирана.

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