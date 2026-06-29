Политик объяснил, какой вред экономике Польши может нанести Украина

Польша должна противостоять предоставлению Украине экономических льгот на пути вступления в ЕС. Об этом в соцсети X написал польский правый политик, вице-председатель партии «Национальное движение» Павел Усядек.

Усядек осудил планы ЕС по «облегченному членству» Украине в альянсе и отметил, что такой механизм предполагает «максимальные привилегии, но минимальные обязательства», а также «доступ к фондам и рынку без полной ответственности настоящих членов».

«Официальное обоснование абсурдно. Брюссель утверждает, что предоставление кандидату привилегий члена ЕС «мотивирует» его к более быстрому проведению реформ. Эта логика перевернута с ног на голову. Всё как раз наоборот. Зачем проводить реформы, адаптировать законодательство, бороться с коррупцией и выполнять строгие требования, если привилегии предоставляются немедленно, без всего этого?» — отметил он.

По словам политика, за такой шаг будет расплачиваться Польша, так как Украина получит доступ к общеевропейскому рынку и «наводнит» его «дешевым зерном и птицей», что навредит польским фермерам. Также часть средств ЕС, которые сейчас направляются в Польшу, будет доставаться Киеву, а украинские транспортные компании вытеснят польских перевозчиков. Усядек подчеркнул, что все это будет проходить на фоне прославления Киевом деятелей Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России). И поэтому он считает, что Польша обязана «противостоять этому всеми силами».

26 июня стало известно, что Еврокомиссия разрабатывает план по предоставлению странам-кандидатам в члены ЕС экономических льгот до их вступления в объединение. Газета Politico писала, что в список входит: участие в программах финансирования ЕС, преференциальные торговые соглашения и частичный доступ к единому рынку до вступления в союз. При этом пакет преимуществ у каждой страны будет свой.

Весной 2026 года канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус «ассоциированного члена» ЕС, который бы стал промежуточным шагом к членству в союзе. Президент Украины Владимир Зеленский отверг «символическое» или частичное членство Киева в ЕС.

Ранее президент Польши рассказал, как навредит его стране членство Украины в ЕС.