В Госдуме заявили, что Россия ждет продвижения в переговорах с США по Украине

Россия рассчитывает на «какое-то продвижение» в рамках процесса урегулирования конфликта на Украине в преддверии возможного визита представителей США в Москву. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Конечно, не переговариваться и не участвовать в таких встречах — значит заведомо на месте топтаться и не пытаться даже продвинуть [процесс урегулирования по Украине]. Мы встречаемся, чтобы какое-то продвижение в этом направлении было», — отметила парламентарий.

По словам Журовой, возможный визит представителей администрации президента Соединенных Штатов поможет прояснить состояние так называемого «духа Анкориджа» – результатов предварительных договоренностей по Украине, достигнутых в августе прошлого года в рамках встречи президентов РФ и США на Аляске.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва ожидает визита представителей администрации США и готова продолжить переговоры.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп не достигли соглашения в Анкоридже, однако Вашингтон по-прежнему готов сыграть любую «конструктивную роль, чтобы прекратить войну на Украине». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на саммите стороны договорились, как прекратить боевые действия и перейти к переговорам. После него Москва не получила ответа на инициативы, а теперь от РФ ждут новых уступок. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России рассказали, когда может возродиться «дух Анкориджа».