В России рассказали, когда может возродиться «дух Анкориджа»

Соединенные Штаты могут вернуться к переговорам с Россией в случае рисков стремительного краха Украины на фронте. Об этом News.ru заявил политолог Константин Блохин.

«Во-первых, дух Анкориджа сошел на нет, у США появилась иранская проблема. Во-вторых, изменились некоторые переговорные позиции. Сейчас Украина с ЕС чувствует кураж. Европе это нравится, там дают деньги Киеву», — сказал Блохин.

По его словам, глобальных целей европейцам не удалось достичь, однако они поддерживают ВСУ четыре года и будут делать это далее. Кроме того, появляются новые вводные для переговоров, и позиция США по России переменчива.

Эксперт предположил, что Вашингтон будет выбирать между двумя сценариями. Первый касается поддержки проукраинской позиции. Второй связан с наступлением ВС РФ, которое «расшатает» Украину, и тогда можно будет начать переговорный процесс, чтобы «не потерять остатки» республики, считает Блохин.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не было достигнуто окончательных договоренностей. Он заявил, что Россия «хочет в числе некоторого прочего», чтобы вся территория Донбасса была передана ей.

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