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Политика

В МИД РФ прокомментировали отмену Финляндией запрета на ввоз ядерного оружия

Захарова: Россия ответит в случае ввоза и размещения ядерного оружия в Финляндии
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия примет дополнительные меры реагирования в случае ввоза и размещения ядерного оружия в Финляндии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, отмена запрета на ввоз и размещение ядерного оружия на территории страны кажется странным в связи с тем, что политическое руководство в Хельсинки неоднократно заявляло, что Россия не представляет угрозы для финнов. В то же время такое решение является реальной угрозой нацбезопасности России в связи с чем будут предприняты меры реагирования политического и военно-технического характера.

«И такие меры, пусть никто не сомневается, будут своевременно и эффективно приняты», — сказала дипломат.

До этого в Финляндии сняли запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны.

В свою очередь в российском посольстве в Финляндии отметили, что контроль за возможным применением ядерного оружия на территории страны будет осуществлять не из ее столицы — Хельсинки.

Ранее президент Финляндии категорически отверг нападение России на НАТО.

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