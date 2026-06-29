В Кремле ответили на вопрос о каналах связи России с Украиной

Каналы связи России с Украиной должны оставаться непубличными. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что Москва по разным каналам продолжает контакты по украинскому вопросу.

Накануне Путин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предпринимает усилия по урегулированию конфликта на Украине и помогает в решении гуманитарных вопросов, в частности — в обмене военнопленными.

«Для того, чтобы эти каналы имеющиеся работали и функционировали, они должны оставаться в тени, они должны оставаться непубличными», — сказал Песков.

В связи с этим представитель Кремля отказался отвечать на вопрос журналиста по этой теме. Он лишь добавил, что тема конфликта на Украине фигурировала в повестке дня неформального общения между президентами РФ и Белоруссии.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Лукашенко не передавал Путину никакого послания от президента Украины Владимира Зеленского.

26 июня на Валдае Лукашенко встретился с Путиным.

Путин назвал встречу в неформальной обстановке с Лукашенко удачной и содержательной. По словам главы российского государства, он больше суток общался с президентом Белоруссии.

Ранее журналист Христофору заявил, что встреча Путина и Лукашенко поставила Украину в опасное положение.